السفير الأمريكي لدى ليبيا: ندعم حق المواطنين في الاحتجاجات السلمية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع ليبيا في المشاركة في الاحتجاجات السلمية وحث القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن السفير نورلاند أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد.

وأوضحت السفارة أن نورلاند تحدث يومي الأحد والاثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن نورلاند أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائو السراج هاتفيا أنّ بيان حكومة الوفاق، إلى جانب البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يمثل تطورات إيجابية للغاية، واتفق الجانبان على ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورًا على طرق وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية محمد سياله أعرب خلال مكالمة هاتفية مع نورلاند عن ترحيب ليبيا بردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة، واتفق الجانبان على أهمية دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وبينت السفارة أن السفير بحث هاتفيا مع رئيس جمعية إحياء ليبيا عارف النايض، التعددية السياسية المتنامية في ليبيا.

وأكد السفير خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.