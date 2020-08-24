فرج: ضغطٌ دوليٌّ تمّ في ليبيا من أجل التوصّل إلى قرار وقف إطلاق النار

ليبيا – أكّد الخبير الاستراتيجي المصريّ اللواء سمير فرج أنّ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا تطوّر إيجابي حظي بإشادات دولية واسعة النطاق.

فرج قال بحسب صحيفة “البيان” : إنّ هذا القرار جاء ترجمة لجهود بُذلت مؤخرًا وضغوط من أطراف إقليمية ودولية، ودور مصري فاعل ومؤثر في إدارة العملية مع أمريكا.

وأشار إلى أنّ ضغطًا دوليًا تمّ في ليبيا من أجل التوصّل إلى وقف إطلاق النار، بداية من الأمم المتّحدة وقراراتها بوقف القتال وطرد المرتزقة والدور الأمريكي الإيجابي، ولقاءات السفير الأمريكي في ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، فضلًا عن الضغط الإقليمي على الوفاق المتمثّل في الاتحاد الأوروبي.

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