صالح يبحث مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا “اليزابيث هوف” بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن صالح أطلع هوف خلال اللقاء الذي جرى بمدينة القبة على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي لكورونا في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء كورونا والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ووجه صالح عددا من المؤسسات في الدولة بتسهيل الإجراءات ليصل هذا الدعم من أجهزة أو معدات تقنية أو أدوية وغيرها في أسرع وقت ممكن.