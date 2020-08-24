واشنطن تؤكد دعمها لحق الليبيين في التظاهر سلمياً

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، “دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية. وحث القادة الليبيين على العمل معاً لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد”.

وأعرب نورلاند، خلال اتصالات مع مسؤولين سياسيين ليبيين، عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد.

وذكرت السفارة الأميركية في بيان، أن نورلاند أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد، أنّ بياني حكومة الوفاق، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يمثلان تطورا إيجابيا للغاية.

وأشار البيان إلى أن نورلاند والسراج اتفقا “على ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورًا على طرائق وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

بدوره رحّب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في اتصال نورلاند، بردود الفعل الإيجابية من عديد الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة، واتفق مع السفير على أهمية دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أكد السفير الأميركي دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

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