قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الاثنين، إن “من حق المواطنين الليبيين المشاركة في الاحتجاجات، مضيفة أنه يتعين على قادة الدولة تلبية الاحتياجات الملحة للشعب”.

