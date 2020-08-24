حديد: مجلس الدولة لا يملك فرض آرائه وتحديد من يحقُّ له الحوار

ليبيا – قال الناطق باسم قوّة حماية سرت التابعة للرئاسي طه حديد إنّ مجلس الدولة لا يملك فرض آرائه وتحديد من يحق له الحوار ومن لا يحق له، لكنّه في هذه المرحلة ربما يرى في نفسه منافسًا للمجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق، خاصّة بعد توافق رئيسه الأخير مع عقيلة صالح.

حديد أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “أمّا موقف رفض الحوار مع حفتر فلا أعتقد بأنّه موقف أحادي من مجلس الدولة، فالمجلس الرئاسي أيضًا عبر عن هذا في أكثر من مناسبة وكان الحديث دائمًا عن الحوار مع الشرق لا مع حفتر، وهذا موقف الدولة الذي أعلن رئيسه قبل أيام استعداده للقاء عقيلة في المغرب”.

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