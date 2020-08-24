محادثات أمريكية مع مسؤولين ليبيين حول وقف إطلاق النار وإنتاج النفط

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن السفير نورلاند تحدث يومي الأحد والإثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وأضافت، أن نورلاند، أبلغ، فائز السراج، في اتصال هاتفي يوم الأحد أنّ بيان حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يمثل تطورات إيجابية للغاية.

وقالت السفارة، إن نورلاند، اتفق مع السراج على ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورًا على طرائق وقف إطلاق النار، وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وذكرت السفارة، أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، قال للسفير نورلاند، في مكالمة هاتفية، إنّ ليبيا ترحب بردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة، واتفق مع السفير على أهمية دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت، إن السفير نورلاند، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس جمعية إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، التعددية السياسية المتنامية في ليبيا؛ حيث قام النايض ورئيس مجلس النواب صالح بتوسيع نطاق الأصوات الداعية إلى حوار ليبي داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع.

وأفادت أنه في مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أكد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

وذكرت أن السفير نورلاند أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد، وعبّر عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

وذكرت أن نورلاند، حث القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.

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