صالح يلتقي مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لمناقشة الوضع الوبائي في ليبيا

التقى رئيس مجلس

النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بمديرة مكتب الصحة العالمية في ليبيا

“إليزابيث هوف” لمناقشة الوضع الوبائي في ليبيا، وذلك في مكتب صالح

بمدينة القبة، وبحضور وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، سعد عقوب.

ونقل موقع مجلس

النواب عن المتحدث باسمه عبد الله بليحق قوله إن صالح أطلع هوف خلال اللقاء على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع

الوبائي في في كافة المدن الليبية.

كما بحث اللقاء سير

عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي

خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء ” كورونا ” والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب

منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، ووجه صالح عددا من المؤسسات في الدولة

لتسهيل الإجراءات ليصل هذا الدعم من أجهزة

أو معدات تقنية أو أدوية وغيرها.

