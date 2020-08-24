مخططات الثورة المضادة.. هل تتعرض الجزائر الجديدة إلى مؤامرة؟

بعد ثمانية أشهر من انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، سارعت السلطة الجديدة لدق ناقوس الخطر، إذ تحدثت اليوم بصراحة شديدة عما أطلقت عليه اسم “الثورة المضادة”، التي تريد قطع الطريق أمام قطار التغيير، وعن أياد خفية تحاول زرع أشواك الشك بين المواطن والحكومة، فمن هم أعداء الجزائر الجديدة؟.

وشكلت أزمة السيولة المالية التي تجسدت في صور طوابير الجزائريين أمام مراكز البريد لاستلام رواتبهم، القطرة التي أفاضت الكأس، ولعل ما زاد الطين بلة، هي الأجواء المماثلة التي عاشتها الأحياء الشعبية بسبب ندرة الحليب، لتكتمل الصورة بصرخة عطش أطلقها سكان العديد من سكان أحياء العاصمة، لتكرار سيناريو انقطاع المياه.

ورغم أن الأمر ليس بجديد على المواطن، لكن رئيس البلاد حمل جزءا من الأزمة لجهات لم يسمها، وقال إنها “تتآمر على نظامه”.

أعداء الأمس

ويرى مراقبون أن الرئيس عبد المجيد تبون “يعرف جيدا تفاصيل المؤامرة التي تحاك ضده ومن ينسج خيوطها، فهو بالنسبة لهم ذلك السياسي المحنك الذي تعرض لمؤامرة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أطاحت به من على رأس الحكومة وأعادت للواجهة غريمه الوزير الأول السابق أحمد أويحي عام 2017”.

وربما ينطوي المشهد اليوم على ما يمكن وصفه بمخططات تحاك ضد تبون شخصيا، بالنظر إلى السيناريو الذي عبد الطريق أمام انتخابه رئيسا للبلاد في الوقت بدل الضائع، بعد اندلاع موجة الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، التي قلبت موازين القوى، ووضعت شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة في السجن، وحكمت أيضا على أويحيى بالسجن 15 عاما، في تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

ويتواجد اليوم خلف القضبان أبرز رموز نظام بوتفليقة، الذين قادوا مخطط الانقلاب على تبون عام 2017، من بينهم رجل الأعمال علي حداد، الذي كان يعد خامس أغنى رجل في عهد بوتفليقة بثروة تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو.

ويفسر أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور ناصر جابي، قلق الحكومة وتبون من “المتآمرين”، بـ”عدم استقرار موازين القوى داخل النظام، في ظل عدم إحاطة الرئيس بشخصيات بارزة تضمن له الوقوف على أرضية صلبة”.

وقال لموقع سكاي نيوز عربية: “الجناح الخاسر في معركة الحراك الشعبي يحاول العودة من خلف الستار، عبر استخدام الإدارة والرهان على أخطاء الحكومة، والاستعانة بالخارج عبر استخدام ورقة حقوق الإنسان“.

ويربط الباحث كلامه بتصريح تبون، الذي أشار صراحة إلى استمرار عدد من رموز نظام بوتفليقة في “القيام بتحويلات مالية إلى الخارج رغم تواجدهم في السجن”، مما يفسره جابي بوجود “جناح خفي في السلطة، لا يزال يتحرك بإيعاز من أعداء تبون، وهو الأمر الأكثر خطورة في معركة موازين القوى بين السلطة الحالية وسلطة العهد البائد”.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد بنى على مدار 20 عاما، نظاما يرتكز على فكرة المصالح المتبادلة بين الأطراف داخل دواليب الحكم، وليس على فكرة بناء مصلحة الدولة، مما يعكس تشبث رموز النظام السابق ببوتفليقة حتى آخر لحظة، عبر محاولة تمرير العهدة الخامسة بكل الطرق.

فرغم أن الرجل كان مقعدا وعاجزا عن الكلام، فإن المحيطين به سواء من رجال السياسية أو المال، كانوا ينظرون إليه على أنه “الشخصية الجامعة لمصالحهم الضيقة”.

عهد بوتفليقة.. وقادة أجهزة أمنية

لكن الورقة الأكثر حساسية في الموضوع، هي تلك التي تتعلق بدور بعض قادة الأجهزة الأمنية في اللعبة. وحسب آراء الخبراء فإن حملة التوقيفات التي تقودها السلطة الحالية ضد بعض الشخصيات الأمنية، تعكس حجم الخطر الذي يحيط بالجزائر الجديدة.

ومؤخرا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرة توقيف بحق قائد الدرك الأسبق الجنرال غالي بلقصير، وهو الرجل الذي كان يعد صمام أمان العديد من العمليات غير الشرعية التي تمت في عهد النظام السابق، وينظر إليه الآن على أنه العقل المدبر لما تصفه الحكومة بـ”الثورة المضادة”.

كما أن قضايا الفساد الثقيلة التي تم الكشف عنها خلال محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، عرت جانبا من شبكة خيوط بارونات الفساد المالي في البلاد، وهم الذين يصفهم الرأي العام بـ”أيتام هامل”، الذين وجدوا أنفسهم في عزلة محاصرين، سواء بمنعهم من السفر في إطار التحقيق في قضايا الفساد، أو في حالة فرار.

ولطالما وصف الخبراء الملفات الأمنية بـ”المعادلة الصعبة التي حددت مصير رؤساء الجزائر الثمانية منذ عام 1962″، وقد رسمت تلك المعادلة نهاية مختلفة لكل رئيس.

فانقلاب الراحل هواري بومدين على سابقه أحمد بن بلة جاء في إطار عملية حاول النظام في السبعينيات تحسين صورتها بوصفها بـ”التصحيح الثوري”، كما أن المعادلة الأمنية كانت سببا في الدفع بالرئيس الشاذلي بن جديد نحو الاستقالة، ولاحقا تسببت في رسم نهاية مأساوية للرئيس الراحل محمد بوضياف.

ويبدو تبون أقوى حالا وهو يحظى بدعم من قادة الجيش، كما أن خرجاته الأخيرة تعكس انسجاما كبيرا في موازين القوى بين السلطة والجيش وقائد الأركان السعيد شنقريحة، لمواجهة “القوى الخفية”، كما أن تبون ورغم تصريحاته للشعب بالمؤامرة، إلا أنه يبدو واثقا في كلامه وساخرا أحيانا من المتآمرين وهم في أضعف حالاتهم.

المستعمر القديم.. محل شك دائم

على الصعيد الخارجي، فإن المراقبين يرون أن الجزائر “لا تزال تزعج بعض القوى الإقليمية والدولية، بسبب مواقفها الدبلوماسية التي تشدد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول”.

ويقود الحديث عن المؤامرة، الأذهان في الجزائر عادة إلى المستعمر القديم، وتهمس السلطة باسم فرنسا في كل منبر، ويخصص بعض الخبراء محاضرات حول الأدوار التي تريد أن تلعبها باريس في شمال إفريقيا، بالتزامن مع معاركها الجيوستراتيجية التي تقوم بها في النيجر وليبيا ومالي.

وتشير التقارير إلى أن أكثر ما يخيف فرنسا في الوقت الحالي، هو محاولة الحكومة الجزائرية إرضاء الشارع على حساب مصالح باريس الاقتصادية، وقد توجهت الجزائر إلى ربط المزيد من المصالح الاقتصادية مع الصين وروسيا، وهي تتحدث الآن عن مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، التي تحوز فيها فرنسا على نصيب الأسد.

وتضرب السياسية الاقتصادية الجديدة لحكومة عبد العزيز جراد، عنق مصالح العديد من الشركات الفرنسية التي تعتبر الجزائر سوقا استراتيجيا لموادها، حيث تجاوزت قيمة إيرادات البلاد من دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 320 مليار دولار، في حين أنها لم تصدر لأوروبا إلا الغاز والنفط وسلع لم تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار.

ويرى المتابعون للمشهد، أن للجانب الثقافي عوامل تفسر “نظرية المؤامرة”، حيث يحمل التوجه الجديد للحكومة رغبة في تخليص البلاد من التبعية الثقافية للغة الفرنسية، من خلال التوجه أكثر إلى اعتماد اللغة الإنجليزية، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جراد مع المملكة المتحدة في مارس الماضي، بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر.

وفي أحدث خطوة عسكرية ذات بعد استراتيجي، فقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “ألمازأنتي” الروسية للصناعات العسكرية، ميخائيل فرادكوف، أن الشركة تنشئ مراكز خدمة وإصلاح لمنتجاتها العسكرية في الجزائر، مما يعني توفير منظومات الإصلاح والتشخيص المتنقلة ومعدات التدريب وتنظيم مراكز تدريب روسية على الأراضي الجزائرية.

وبالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والتعاون العسكري، فإن “خيوط المؤامرة” ترتبط بالموقع الجغرافي للبلاد. وحسب الخبير الاستراتيجي لأمين بلعمري، فإن الجزائر تصنف في خانة الدول التي تمارس “الاحتجاج” في العلاقات الدولية، من خلال “الدعوة إلى علاقات دولية عادلة قوامها الشرعية الدولية ومبادئ هيئة الأمم المتحدة”.

واعتبر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هذا الموقف “يعرقل أطماع القوى الاستعمارية التقليدية التي لم تتخل عن طموحاتها القديمة، ولهذا السبب تناور تارة بإعلان مبادرات الصداقة وحسن النية، كما حدث في قضية إرجاع جماجم الشهداء، وتارة بالابتزاز الاقتصادي والعمل في الخفاء على ضرب استقرار الجزائر وعزلها دوليا”.