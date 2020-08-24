عقيلة صالح يلتقي مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب.

واطلع صالح خلال اللقاء على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في كافة المدن الليبية، وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء ”كورونا” والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ووجه رئيس مجلس النواب عددا من المؤسسات في الدولة لتسهيل الإجراءات، ليصل هذا الدعم من أجهزة أو معدات تقنية أو أدوية وغيرها في أسرع وقت ممكن.