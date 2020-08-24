منظمة حقوقية: وفاة أربعة مدنيين في هذه المنطقة بسبب الألغام

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين وفاة أربعة مدنيين جراء انفجار ألغام أرضية في المنطقة ما بين زليتن والداوون مؤكدة أن الألغام تواصل حصد الأرواح جنوب وجنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها رصدت يوم أمس الأحد وفاة أربعـة مدنيين أثناء خروجهم في رحلة صيد جـراء انفجـار لغمين أرضيين تم زرعهـما بين مـدينة زليتن والـداوون.

وبينت اللجنة أن الحادث يؤكد الحاجة الملحة لدعم السلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني في إزالة الألغام ومخلفات الحرب من خلال توفير موارد إضافية مثل التمويل والتدريب والمعدات ورفع القدرات الليبية.