السراج يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي هذه الموضوعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث ملف الهجرة غير الشرعية وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

وجدد السفير الأوروبي خلال الاجتماع التأكيد على دعم الاتحاد لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي أعلنها في 21 أغسطس لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

من جانبه أكد السراج تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة التي طرحها تحتاج إلى دعم الاتحاد خلال مراحلها المختلفة بدءاً من وقف إطلاق النار وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.