الجلاء ببنغازي ينفي نبأ تفش فيروس كورونا بين العاملين بالمستشفى

نفى

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، اليوم الإثنين، نبأ تفش فيروس كورونا بين

العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن ماتم تداوله مجرد شائعات مُغرضة.

وأوضح

المستشفى، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جميع

العاملين يلتزمون بالإجراءات الوقائية داخل الأقسام، مبينًا أنه تم فيما سبق النشر

عن حالات الاشتباه التي دخلت للمُستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية من تنظيف، وتعقيم

المكان الذي تواجد به الحالة عن طريق اختصاصيي قسم مكافحة ومنع العدوى.

وقال المستشفى، إن الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس

قد عُزلوا في الحجر الصحي مُنذ فترة، كاشفًا عن صحة خبر وفاة مواطن أثناء إجرائه عملية

المرارة بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء.

