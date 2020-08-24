افتتاح وحدة مرور بمديرية أمن منفد رأس اجدير البري

افتتح مدير أمن منفذ رأس اجدير البري، اليوم الاثنين، وحدة مرور تابعة للمديرية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن افتتاح الوحدة جاء «بناء على تعليمات مدير الادارة العامة لأمن المنافد عميد صلاح الحريزي ومدير امن منفد راس اجدير البري واستكملا لمنظومة العمل داخل منفذ راس اجدير البري لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين».

وأضافت أن عمل وحدة المرور بمديرية أمن منفد راس اجدير البري، يختص بتنظيم حركة المركبات الالية للمسافرين التي تمر عبر المنفذ عند القدوم والمغادرة من ليبيا.

وشدد مدير أمن منفد راس اجدير البري على ضرورة التعامل مع المسافرين بكل احترام والعمل على تسهيل العبور وفقا للنظم والقوانين المعمول بها، حسب وزارة الداخلية.

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