بوريل: اتفاق السراج وصالح حول وقف إطلاق النار في ليبيا أمر هام وإيجابي

اعتبر

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعلان

اتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ومجلس النواب حول وقف إطلاق النار

في ليبيا وتنظيم انتخابات، أمر هام وإيجابي.

ولفت بوريل، إلى أهمية الإعلان من ناحية أنه

يؤكد عزم الطرفين على العودة إلى العملية السياسية، مؤكدًا أنه من الحاسم الآن أن تتمسك

كافة الأطراف بمواقفهم.

فيما أعاد بوريل التشديد على أن الليبيين يستحقون

حلاً سياسياً يؤمن عودة الاستقرار والسلام لبلادهم.

