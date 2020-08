إيران تعرب عن أملها في بدء حوار ليبي ليبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث

باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق

النار في ليبيا، وتتمنى الاستقرار والهدوء لليبيا.

وأوضح خطيب زاده في تصريح صحفي إن طهران تأمل في بدء حوار ليبي ليبي في أسرع وقت ليكون

ذلك في صالح استقرار ليبيا والقارة الإفريقية.

وكان رئيس مجلس

النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد طلب الأسبوع الماضي من جميع أطراف النزاع

في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

ومن جانبها

أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس، يوم الجمعة الماضي، وقف إطلاق النار

من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي

السلاح.

