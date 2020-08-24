الاتحاد العام لعمال النفط: نرحب بمبادرة “عقيلة صالح” لإعادة الإنتاج والتصدير

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قضية النفط خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، بحضور رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقوري.

وقال العقوري في بيان له اليوم الاثنين إن صالح بحث مع الوفدين الأوضاع في منطقة حوض النفط والغاز والمنشآت النفطية بشكل عام، وتطرق للمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي جراء إغلاق الموانئ النفطية مما أدى إلى الإضرار بالبنية التحتية لهذه الموانئ.

وأعلن أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في بيان لهم عقب اللقاء دعمهم وتأييدهم للمجهودات والمبادرات التي يقودها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح”، والتي تقضي بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز في الدولة الليبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وللحفاظ على البنية التحتية للموانئ والحقول النفطية، وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين كل الليبيين، حسب ما ورد في بنود مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، وجعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.