عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعاً اليوم الاثنين مع وفد من شركة كاليون التركية لبحث استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.الرئاسي يبحث مع شركة تركية استكمال المشاريع المتوقفة

وبين المجتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس ضم رئيس مجموعة البناء بالشركة سيردار أوفير، وعضو مجلس الإدارة رئيس مجموعة الطاقة مرتضى عطا، والمستشار الأول قوني ايكيز، ومدير تطوير الأعمال بالشركة محمد توفان كوريز، وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ومدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط رمضان بن شعبان.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي في إطار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.