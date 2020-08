السفير الأمريكي يبحث الأوضاع في ليبيا ويدعو إلى تلبية مطالب المتظاهرين السلميين

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند،

عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع ليبيا في المشاركة في الاحتجاجات السلمية، بالإضافة

إلى حث القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه

الفرصة السانحة للبلاد.

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء قالت السفارة

الأمريكية لدى ليبيا، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن “نورلاند أعرب عن قلق

الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء في ليبيا، لاسيما في ظل تفشي جائحة

كورونا بشكل متزايد”.

وأضافت السفارة أن نورلاند تحدث يومي الأحد

والاثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين؛ لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق

بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في

ليبيا.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا، أوضحت

السفارة أن نورلاند أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس الأحد، برئيس الوزراء بحكومة

الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وأبلغه أنّ بيان الوفاق، إلى جانب البيان الصادر

عن مجلس النواب، يمثل تطورات إيجابية للغاية.

وأفادت السفارة أن نورلاند اتفق مع السراج على

ضرورة أن تركّز لجنة 5+5، التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فورًا

على طرق وقف إطلاق النار، وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من

شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفيما يتعلق باستئناف إنتاج النفط، أعلنت

السفارة أن نورلاند أكد في مكالمة هاتفية مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع

الله، دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري

لإنتاج النفط بآلية شفافة، لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين

الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

