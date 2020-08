“اسباقة” لـ” ليبيا 24″: الأمم المتحدة غضت الطرف عن قتل المتظاهرين لمصالح دول غربية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

دان عضو مجلس النواب، سعيد اسباقه، اعتداء القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة التي وصفها بالمليشيات الإرهابية على المتظاهرين السلميين في طرابلس.

وقال اسباقه، الإثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن “انتهاك حق التظاهر السلمي جريمة كبيرة يجب إضافتها إلى باقي قائمة جرائم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا”

وطالب اسباقة

الأمم المتحدة، بالنظر بالعين الصادقة إلى ما يحدث من انتهاكات لتحفظ ماء وجهها من

الانتقادات على سلبيتها”، مؤكدا بأنها تغض الطرف لمصالح دول غربية”.

وأكد اسباقة، استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب الشرعية للمتظاهرين، مبينا خروج تظاهرات الآن في مدينتي فشلوم والزاوية.

وأشار اسباقة إلى أن تردي الخدمات وضياع حقوق المواطنين بسبب فساد ونهب حكومة الوفاق غير المعتمدة هو الدافع الحقيقة للتظاهر.

وقال اسباقة، إنه ” لا أموال ولا دواء ولا مياه ولا كهرباء ولا سيولة” فكيف يعيش المواطن الذي أصبحت حياته ظلام جراء فساد حكومة الوفاق ونهب وزرائها ومليشياتهم”، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تصرف ملايين الدولارات للمرتزقة وتترك المواطن دون أبسط الحقوق”.

وكانت عناصر من

المليشيات التابعة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، قد

قامت أمس الأحد، بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو الساحة

الخضراء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب

يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام

قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين

العسكريين الأتراك، أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.

