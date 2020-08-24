ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» في بني وليد إلى 3 حالات

أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى ثلاث حالات جراء الفيروس.

وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم»، بعد تسجيل عدة إصابات والتي تجاوزت 60 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب عضو لجنة مكافحة فيروس كورنا المستجد ببني وليد، وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية «وبشكل عاجل جدا»، لكي تسطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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