أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأكد الوزيران على أهمية تكاتف الجهود لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وإطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة.

The post عاجل // لافروف والصفدي يؤكدان رفص الحل العسكري للأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24