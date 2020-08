توافد جموع المتظاهرين اليوم الاثنين إلى ساحة الخضراء في شارع عمر المختار بطرابلس، للاحتجاج على فساد حكومة الوفاق غير المعتمدة، وانهيار الخدمات وانتشار الميليشيات.

The post شاهد…المتظاهرون يتوافدون على الساحة الخضراء بطرابلس للاحتجاج ضد الفساد والميليشيات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24