وزيرا خارجية روسيا والأردن: يجب إطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التطورات الليبية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي.

وقالت وكالة أنباء “بترا” الرسمية الأردنية إن محادثات الوزيرين أكدت استمرار العمل على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا، واستعرضت أيضاً التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة.

وأضافت أن الوزيرين استعرضا التطورات في الأزمة الليبية، وأكدا أن لا حل عسكرياً للأزمة، وأهمية تكاتف الجهود لضمان وقف النار، وإطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن وحدة ليبيا.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، وجعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.