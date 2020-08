الوطنية لحقوق الإنسان: وفاة 4 مدنيين جراء انفجار ألغام أرضية في المنطقة ما بين زليتن والداوون

أعلنت

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن مخلفات الحرب والألغام في مناطق جنوب

وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة مستمرة في حصد مزيد من أروح المدنيين الأبرياء،

حيث رصدت اللجنة، وفاة أربعة مدنيين جراء انفجار ألغام أرضية في المنطقة ما بين زليتن

والداوون.

وأوضحت

اللجنة، أن الحادث يؤكد الحاجة الملحة لدعم السلطات في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني

في إزالة الألغام ومخلفات الحرب من خلال توفير موارد إضافية مثل التمويل والتدريب والمعدات

ورفع القدرات.

