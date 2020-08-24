“218” تنشر “القصة الكاملة” لاحتجاجات “23/8”

خاص| 218

عاشت العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، في 23 أغسطس، يوما مختلفاً شهد خروج مظاهرات سلمية قادها شباب غير مؤدلج ولا يأتمر بأمر أحد، حراك هدفه المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية التي لم تكن خفية على الجميع.

وبدأت القصة في العاصمة طرابلس صاحبة النصيب الأكبر من سوء الخدمات، حيث أطلق حراك أطلق على نفسه “حراك همة الشباب”، بمسيرة بالمئات في البداية، لكن الصوت علا في أرجاء المدينة سريعا ليتحوّل رقم المحتجين إلى الآلاف.

ونظم المشاركون في الحراك أنفسهم على مجموعات التقت في نقاط معينة، ومنها كانت الوجهة إلى ميدان الشهداء، ومن هذه النقاط قرجي وحي الأندلس ونقطة تجمعها قاعة الشعب، ومنطقة بوسليم من جامع القدس، ثم الفرناج وعين زارة من طريق السكة، فيما نقطة التقاء متظاهري تاجوراء من شارع البلدية وطريق الشط.

وصاحب هذه المسيرات المتوجهة إلى الميدان سيارات مدنية بزجاج معتم هدفها توثيق الحدث والسيطرة على المتظاهرين الذين كان داخل تجمعاتهم شباب مهمتم أيضا التوثيق بالصورة والكتابة.

اللافت في هذه الاحتجاجات هو خروج مئات من النساء بإرادتهن واتخذن من شعارات المظاهرات عنواناً لهن، ومن الملاحظ أيضا بحسب شهود أنهن لم يكن مؤدلجات.

وبعد وصول المحتجين إلى أكبر ساحات العاصمة “ميدان الشهداء” وبدأت أعدادهم في ازدياد انقسموا إلى ثلاث مجموعات، مجموعة بقيت في ميدان الشهداء وأخرى اتجهت إلى مقر المجلس الرئاسي من شارع البلدية ومنها كانت حادثة الاعتداء على إحدى السيارت الأمنية، أما الثالثة فقد عزمت على المضي من جهة طريق الشط نحو فندق المهاري حيث مقر المجلس الأعلى للدولة هناك، ومن هنا بدأت قصة إطلاق النار على المتظاهرين من قبل مجموعة تتبع للنواصي المتمركزة في مبنى وزارة الخارجية وفندق راديسون بلو “المهاري” وبوستة والشعاب.

وتقدمت بعدها مجموعة النواصي مطلقة النار على المتظاهرين السلميين والعُزل وظلت متقدمة في طريق الشط إلى أن وصلت إلى ميدان الشهداء وواصلت الرماية على المحتجين لتفريقهم حتى وقت متأخر من الليل مع وجود إصابات في صفوف المدنيين.

ومن تلك اللحظة باتت طرابلس على وقع الرماية وعمليات الاعتقال وتوسعت الاحتجاجات لتطال عددا من مناطق المدينة وشاركتها في ذلك عدد من مدن غرب ليبيا.

وبالعودة إلى سبب هذه الاحتجاجات يقول منظموها من “حراك همة الشباب” في بيان تحصلت عليه قناة “218”، إن حراكهم الشعبي لا توجه لديه ولا انتماءات سياسية، وما خرج إلا لرفع المظالم والمطالبة بحياة كريمة ومعترضا على تردي الأوضاع المعيشية، ومطالبا بتحقيق العدالة والإسراع في تقديم صياغة الدستور والدعوة لسماع صوت المواطن من خلال صناديق الاقتراع والتجهيز للانتخابات بإشراف دولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية