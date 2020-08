السراج يبحث ملف الهجرة مع بوجبا

تباحث

رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي،

آلن بوجيا، حول ملف الهجرة غير الشرعية ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وأكدت مصادر إعلامية،

أن بوجيا جدد خلال

الاجتماع التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لقرار وقف إطلاق النار لتحقيق الأمن والسلام

في ليبيا.

يأتي هذا بالتزامن مع

خروج عدة تظاهرات

رافضة لـ”الوفاق” في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، وللمطالبة بمحاربة

الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، محملةً السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية

كالمياه والكهرباء والرواتب.

