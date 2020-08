النهر الصناعي العظيم: إعادة ضخ المياه لطرابلس وجاري العمل على ضخها لمدن الجبل الغربي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

العظيم قيامه بضخ المياه ودخول حوالي 400,000 متر مكعب لمدينه طرابلس يوم أمس،

مضيفا أنه جاري العمل لضخ المياه إلى غريان ومدن الجبل الغربي.

وأوضح الجهاز، في بيان له بموقع التواصل

الاجتماعي اليوم الاثنين، أنه بعد عشرة أيام من العمل المتواصل، استكمل الفريق

الهندسي والفني بمنظومة الحساونة سهل الجفارة أعمال الإصلاح والصيانة لخط الأنابيب

بمنطقة طريق المطار بطرابلس، وإنهاء مشكلة تسريب المياه بالخط.

