ليبيا الان

الثني والناظوري يبحثان الوضع الوبائي لكورونا في مختلف المدن

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مناقشة الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وبحث الاجتماع أبرز النواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبي، وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير مشغلات معامل كوفيد – 19 كما تطرق الاجتماع إلى المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.

وأكد المشاركون في اللقاء أن الوضع الوبائي يزداد سوءا مع عدم التزام المواطنين بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة الوباء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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