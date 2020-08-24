المستشار صالح يلتقي وفدا من مجلس حوض النفط واتحاد عمال النفط والغاز

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة مع أعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز، وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، بحثوا فيه الأوضاع في منطقة حوض النفط والغاز والمنشآت النفطية بشكل عام، وذلك بحضور رئيس لجنة متابعة مؤسسة النفط النائب يوسف العقوري.

وأوضح العقوري أنه تم التطرق إلى معاناة المواطن جراء إغلاق الموانئ النفطية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ.

من جانبه أعلن وفد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز دعمه وتأييده للمجهودات والمبادرات التي يقودها المستشار صالح لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

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