رئيس تكتل إحياء ليبيا يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

ضمن متابعة تكتل إحياء ليبيا للتطورات في البلاد، وجه اليوم رئيس التكتل عارف النايض رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، حول آخر المستجدات في الملف الليبي، وإعادة إطلاق العملية السياسية.
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قناة ليبيا
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