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رئيس تكتل إحياء ليبيا يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضمن متابعة تكتل إحياء ليبيا للتطورات في البلاد، وجه اليوم رئيس التكتل عارف النايض رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، حول آخر المستجدات في الملف الليبي، وإعادة إطلاق العملية السياسية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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