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عاجل// تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والميليشيات في سبها

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تجددت
الاحتجاجات الشعبية اليوم الاثنين، ضد الفساد وتغول الميليشيات وسط مدينة سبها

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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