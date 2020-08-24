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انطلاق مشروع صندوق الأمم المتحدة للرعاية الصحية للمرأة والطفل بغات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق بمستشفى غات العام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل بشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، ويتمثل المشروع في فريق طبي مكون من طبيبي نساء وولادة، وطبيب أطفال، وأخصائي تخدير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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