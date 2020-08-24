انطلاق مشروع صندوق الأمم المتحدة للرعاية الصحية للمرأة والطفل بغات

انطلق بمستشفى غات العام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل بشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، ويتمثل المشروع في فريق طبي مكون من طبيبي نساء وولادة، وطبيب أطفال، وأخصائي تخدير.

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