أبو زريبة يحمل الوفاق مسؤولية قمع المتظاهرين ويطالب بفتح تحقيق في الأمر

أعرب

عضو مجلس النواب، علي أبو زريبة، عن رفضه الشديد للممارسات القمعية التي ارتكبتها حكومة

الوفاق غير المعتمدة أمس الأحد، ضد المتظاهرين، الذين انتفضوا على الفساد المستشرى

وسوء الأحوال المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه وعدم توفر الخدمات.

وحمّل

أبو زريبة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، كل المسؤولية

فيما حدث من قمع للمتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي على حراك الشباب واستعمال مضاد الطائرات

ضدهم، مُطالبًا بفتح تحقيق في ملابسات الحادث وتسليم المجرمين للعدالة.

كما

حمّل المسؤولية أيضًا لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا

لعدم تأمينه للحراك الشعبي للشباب الليبي.

