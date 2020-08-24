رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الأركان العامة ويبحث معه مستجدات جائحة كورونا

بنغازي 24 أغسطس 2020 (وال) – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وبحث الاجتماع أبرز الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبي، وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير مشغلات معامل كوفيد – 19.

وتطرق الاجتماع إلى المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.

وخلص السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الأركان العامة إلى ضرورة التشديد في فرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.(وال – بنغازي)

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