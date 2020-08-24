رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الأركان العامة ويبحث معه مستجدات جائحة كورونا

بنغازي 24 أغسطس 2020 (وال) – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.
وناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
وبحث الاجتماع أبرز الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبي، وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير مشغلات معامل كوفيد – 19.
وتطرق الاجتماع إلى المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.
وخلص السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الأركان العامة إلى ضرورة التشديد في فرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.(وال – بنغازي)
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