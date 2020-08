لافروف والصفدي يتفقان على ضرورة إطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة الليبية

تباحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول أخر تطورات الأوضاع الليبية.

وقالت

وكالة أنباء “بترا” الرسمية الأردنية، إن الوزيرين أكدا على استمرار العمل

على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين الأردن وروسيا، كما استعرضا أيضاً التطورات

الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن الوزيرين استعرضا التطورات في الأزمة

الليبية، وأكدا أن لا حل عسكرياً للأزمة، مع تأكيدهما على أهمية تكاتف الجهود لضمان

وقف النار، وإطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن

وحدة ليبيا.

