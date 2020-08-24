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السراج يوجّد كلمة على تمام الساعة العاشرة مساءاً على قناتي ليبيا الرسمية وليبيا الوطنية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

السراج يوجّد كلمة على تمام الساعة العاشرة مساءاً على قناتي ليبيا الرسمية وليبيا الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

24 August, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هل يعلن السراج عن تنحيه عن السلطة وتسليمها لاردوغان !!!! ههههه هو مجرد خيال مأته باع الوطن وجلب نفايات ارهابية ولا يستحق سوى الاعدام فى ميدان عام وعلى الجماهير الغاضبة ان تطالب باعادة المليارات المنهوبة فى تركيا 16 مليار تكفى لحل مشاكل المتظاهرين مع طرد المرتزقة والاحتلال التركى مقابل تعهد مصرى جزائرى بعدم مهاجمة الجيش لاى مناطق يخرج منها الاحتلال وقد قال ذلك السيسى صراحة بانه لايسمح لاحد بعبور الخط الاحمر فى الاتحاهين وعدم مهاجمة طرابلس ليبطل حجة الاحتلال والمرتزقة

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