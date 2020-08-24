“الثني” يبحث مع “الناظوري” مستجدات جائحة كورونا

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اجتماعا مع رئيس الأركان العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري.
وناقش الثني مع الناظوري خلال الاجتماع في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
وبحث الاجتماع أبرز الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبي، وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير مشغلات معامل كوفيد – 19.
وتطرق الاجتماع إلى المخزون الإستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء، وخلص إلى ضرورة التشديد في فرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
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