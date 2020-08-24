كلمة مرتقبة للسراج حول قضايا تهم الليبيين محليا ودوليا

يلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، كلمة حول القضايا التي تهم المواطن الليبي محلياً ودوليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن كلمة السراج ستبث على قناتي «ليبيا الرسمية» و«ليبيا الوطنية».

اقرأ أيضا: استمرار الاحتجاجات في طرابلس ضد الفساد ومعلومات عن حملة اعتقال ضد نشطاء

وتأتي كلمة السراج في اليوم الثاني لاحتجاجات بدأت في العاصمة طرابلس أمس الأحد، ضد الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا