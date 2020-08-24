ليبيا الان

كلمة مرتقبة للسراج حول قضايا تهم الليبيين محليا ودوليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

يلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، كلمة حول القضايا التي تهم المواطن الليبي محلياً ودوليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن كلمة السراج ستبث على قناتي «ليبيا الرسمية» و«ليبيا الوطنية».

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وتأتي كلمة السراج في اليوم الثاني لاحتجاجات بدأت في العاصمة طرابلس أمس الأحد، ضد الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • السراج مجرد كلب عند اردوغان وليس له اى صلاحية هو مجرد بصمجى وسيقرأ مايملى عليه من خطابات مكتوبة من المخابرات التركية والشعب لن يرضى سوى بالاستقلال التام وطرد المحتل اذا كان الشعب العراقى الشقيق اجبر الامريكان على اخلاء قواعدهم هناك فهل الاتراك فى قوة الامريكان بالطبع لا فاردوغان كلب ترامب الحقير

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  • شخص فارغ ما عنده ما يقول يخنب فى عدة معاشات من عدة جهات وبقية الشعب يوهب فالسراج لن يأتى به الغرب لكفاءته ولكن لتفاهته فمن بايع للثلج وسمسار اثات لرجل دولة بين عشية وضحاها كلام بعيد على بعضه ؟ والواقع مش مدرق ؟

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  • اطلع منها هذا جواب الشعب الليبي علي خطابك معدش نبوك بالعربيه ومكناش نبوك اطلع منها او نجوم ونطلعوك منها .
    بعت ليبيا ياسافل والله حتشوف نهايتك انشالله علي يد الشعب الليبي قريب نهايتك قربت

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