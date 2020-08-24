صنع الله: قطاع النفط يمر بأوضاع فنية ومالية صعبة

أكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بأن القطاع يمر بأوضاع فنية ومالية صعبة للغاية جرَّاء التحديات الأمنية، والإغلاقات المتكررة لمنابع النفط والتي تعيق اتخاذ إجراءات أسرع لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف صنع الله خلال اجتماع عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مع شركة الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية بمدينة بنغازي، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، أن جائحة كورونا ونقص الميزانيات والاقفالات للنفط أثرت سلبيا على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تسعى إلى تنفيذها، بالإضافة الى مشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، والطاقة الشمسية بالمناطق المجاورة لعملياتها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة التي يمر بها قطاع النفط والغاز في ليبيا، نتيجة الاقفالات المتكررة للمواقع الإنتاجية المختلفة بالحقول والموانئ النفطية، وتأثيراتها السلبية والضرر الناجم بالمعدات السطحية، وعدم توفر الميزانيات المناسبة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل شركات القطاع فيما يتعلق بمكافحة فايروس كورونا وذلك وفق الإجراءات المحالة من إدارة الصحة السلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وما يجب اتخاذه من خطوات احترازية في المستقبل، بما يتماشى مع مراحل تطورات هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة من اجراء التحاليل واخذ العيّنات، وعمليات العزل، وتوفير الأجهزة بمختلف المواقع الإنتاجية بالحقول والموانئ النفطية لحماية المستخدمين، حسب الطرق الاسترشادية الصادرة من وزارة الصحة الليبية.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة للوقاية من هذا الوباء، واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك من خلال العمل والتنسيق مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، ومصحة النفط، بالإضافة إلى تزويد الصيدليات بالحقول والمواني بالأداوات الصحية اللازمة التي تعتبر خط الدفاع من هذا الوباء السريع الانتشار، مثل توفير مواد التعقيم والكحول والكمامات وغيرها من هذه المستلزمات، كما أكدوا على أهمية الالتزام بالاجراءت المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأخذ الاحتياطات الضرورية في المناطق السكنية بالمواقع الإنتاجية كرأس لانوف، والبريقة، وغيرهما، و دراسة استحداث مناطق عزل للطوارئ بالمناطق القريبة من المواقع الإنتاجية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، والاطمئنان على صحة الأطقم الطبية العاملة بمصحة النفط، والعيادات الصحية بالمواقع النفطية المختلفة، من أطباء وممرضين وممرضات بشكل دوري ومكثف.