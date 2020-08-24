الدغاري: وقف إطلاق النار خطوة شجاعة نحو وقف نزيف الدم

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

24 August, 2020

وصف عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، قبول رئاستا البرلمان والرئاسي بوقف إطلاق النار بأنها “خطوة شجاعة نحو وقف نزيف الدم وحماية مقدرات الشعب المتمثلة في النفط والغاز والمنشآت النفطية”.

وقال الدغاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”أن قبول رئاستي البرلمان والرئاسي خطوة شجاعة نحو وقف نزيف الدم، وحماية مقدرات الشعب المتمثلة في النفط والغاز والمنشآت النفطية بخليج السدرة من الدمار، وإعادة عجلة الاقتصاد، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي ذاق الامرين نتيجة الحرب الشاملة وتداعياتها على الاقتصاد الذي يعاني من الانهيار”.

وأشار الدغاري، إلى أن حالة اللااستقرار والفوضى والانقسام بكافه مؤسسات البلاد، وغياب القانون من شأنها أن تزيد من عمليات الجشع والنهب للمال العام، والفساد الإداري والمالي، وتفشي البطالة، ونقص السيولة، وتردي الأوضاع المعيشية، وما لها من آثار سيئة ومحاذير مباشرة على الجانب الاخلاقي في المجتمع بأكمله الشيء الذي لا يمكن علاجه وقد لا يدركه المتنفذين في هرم السلطة، وأضاف الدغاري قائلا “على المتنفذين المتمسكين بالسلطة أن يراجعوا حساباتهم وأن يستمعوا إلى صوت الشارع خاصة شريحة الشباب الذين خرجوا في معظم المدن كونهم ضحايا هذه الحروب وتداعياتها والمطالبين بالعيش الكريم وبمحاسبة الفاسدين ولصوص المال العام والعودة إلى السلام وصولا إلى دولة الدستور دولة المؤسسات والقانون”، بحسب تعبيره.