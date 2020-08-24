شكري ولودريان يرحبان بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أجرى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا.

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد رحب الوزيران بالبيانين الصادرين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

واعتبر الجانبان أن هذه الخطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع.

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