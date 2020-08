ويليامز: بدأ كسر الجمود وتمهيد الطريق لاستئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا

كشفت

مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن أن قرار وقف إطلاق النار

الذي أعلن عنه رئيسا مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد يفتح

باب المحادثات المتوقفة لإنهاء الصراع الدائر.

وأكدت ويليامز، أن هناك عملًا يتعين على الجميع

القيام به، يشمل اتفاقات مراقبة الهدنة، ومنطقة منزوعة السلاح في سرت، وترتيبات أمنية

في الهلال النفطي، موضحةً أنه تم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا الأساسية، وبدأ

كسر الجمود وتمهيد الطريق لاستئناف عملية سياسية شاملة.

