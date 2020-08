أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين ، بأن

تركيا قامت بتركيب منظومة دفاع جوي من ونوع “إس 125” داخل ميناء مصراتة

وذلك بعد توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضحت الصور أن هذه المنظومات تم شرائها

لصالح حكومة الوفاق بعد أيام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج وقف إطلاق النار.

هذا وتعد منظومة “إس 125” المعروفة بـ “سام3” من

المنظومات القديمة قصيرة المدى وسوفييتية النوع، حيث أظهرت الصور الملتقطة غبر

الأقمار الصناعية مكان تركيب هذه المنظومات داخل الميناء في خرق جديد من تركيا

التي لا تزال ترسل المعدات والأسلحة والذخائر لحكومة الوفاق.

The post تركيا تواصل خرق حظر الأسلحة وتقوم بتركيب منظومة “إس 125” داخل ميناء مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24