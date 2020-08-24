دعوة أممية لحماية اللاجئين الفارين من ليبيا

دعت الأمم المتحدة، الإثنين، الدول الأوروبية إلى إنقاذ وحماية اللاجئين الفارين من ليبيا ومراجعة نهجها في هذه القضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بنيويورك.

وقال دوجاريك إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دعا الدول الأوروبية، إلى مراجعة نهجها في عمليات البحث والإنقاذ بالمتوسط، سيما بعد اعتراض أكثر من 6700 مهاجر ولاجئ حاولوا الفرار من ليبيا هذا العام.

وأضاف: “يواصل المهاجرون واللاجئون محاولات عبور المتوسط، معرضين حياتهم لخطر كبير، إذ لقى نحو 45 مهاجرا ولاجئا مصرعهم إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي”.