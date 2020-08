القبائل الليبية تؤيد وقف إطلاق النار وتدعو لوضع حد للتدخلات الخارجية

اعلن مجلس

القبائل الليبية اليوم الاثنين تأييده وقف إطلاق النار، مع داعيا إلى وضع حد

للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأوضح المجلس في

بيان أنه يؤيد بحث آلية لاستئناف إنتاج النفط بالصورة التى تراعي متابعة عوائد

النفط ويتوافر فيها الشفافية، والتوزيع العادل، وعدم وصولها للميليشيات الإرهابية.

وأكد المجلس، دعمه

لأى مبادرة لحل الأزمة الليبية بما يضمن وقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبي،

وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ورفض المجلس

لما طرح بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفرض من الخارج وتنقص من السيادة الليبية.

وأضاف أن الحل

ليبي – ليبي يقوم على قناعات الليبيين ببناء دولتهم وبخطوات لبناء الثقة بإطلاق

سراح المعتقلين، والأسرى تفكيك المليشيات والبدء في عملية حوار، يشارك فيه جميع الأطراف

بدون إقصاء أو تهميش.

وشدد المجلس

الأعلى للقبائل على قرارته السابقة بدعمه الصريح والثابت للجيش في بسط سيطرته على

البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي وبأنها خط أحمر غير قابل للتفاوض أو المساومة.

