الحاسي يدخل الحجر المنزلي للاشتباه بإصابته بكورونا

دخل المتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد الحاسي، في الحجر المنزلي إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

ودخل الحاسي وهو نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الحجر المنزلي دون إجراء المسحة الخاصة بتحليل “بي سي ار” بسبب نقصها لدى القطاع الصحي، بعد أن تيقن من أن الأعراض التي يعاني منها ذات أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بحسب مصادر خاصة لوكالة الأنباء الليبية.

وسجلت ليبيا الاثنين، أعلى حصيلة لإصابات كورونا بـ 572 حالة و11 وفاة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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