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البعثة الأممية تدعو لتحقيق فوري في استخدام القوة ضد متظاهري طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق في طرابلس يوم أمس، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وأكدت البعثة في بيان لها أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير من الحقوق الأساسية، وتندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات كانت وراء خروج المتظاهرين، وأنه حان الوقت لتنخرط جميع الأطراف الليبية بحوار سياسي شامل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • The UN is so vividly a huge hub of sewage & shit no less or more
    HELL & DAMN the UN wherever is found or exist
    All of the UN employees, reps or entities get paid for doing NOTHING at ALL

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