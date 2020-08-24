البعثة الأممية تدعو لتحقيق فوري في استخدام القوة ضد متظاهري طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق في طرابلس يوم أمس، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وأكدت البعثة في بيان لها أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير من الحقوق الأساسية، وتندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات كانت وراء خروج المتظاهرين، وأنه حان الوقت لتنخرط جميع الأطراف الليبية بحوار سياسي شامل.

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