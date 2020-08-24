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“الصحة الليبية” تبحث التعاون مع “الصحة العالمية”

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، في مقر الوزارة بالبيضاء، ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، لبحث التطورات الصحية وآلية التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وتناول اللقاء تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا وسبل تطويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لاحتواء الوباء في ظل تزايد أعداد الحالات المصابة بالفيروس.

وأشاد عقوب بالتعاون الذي أبدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها في ليبيا لدعم المراكز الصحية في القطاع مُقدماً تقريرا حول خدمات وزارة الصحة خلال عام 2020 ونشاطات التعاون المشتركة بين وزارة الصحة ومكتب المنظمة العالمية في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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