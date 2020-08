أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم

الاثنين، على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، ودعا ما أسماهم بالأجهزة الشرطية

والأمنية الرسمية في العاصمة طرابلس لحماية المتظاهرين، مطالبا النائب العام بتحمل

مسؤولياته حيال إساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

The post عاجل// صالح يؤكد ضرورة احترام حق التظاهر السلمي ويطالب الأمن بحماية المتظاهرين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24